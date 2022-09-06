ЗСУ збили ворожий безпілотник у районі звільненого Високопілля
Російські війська спробували провести розвідку в районі звільненого днями селища Високопілля Херсонської області.
Про це 6 вересня повідомили в Оперативному командуванні Південь.
Активність російських окупантів українська сторона зафіксувала протягом минулої доби.
Відомо, що в районі селища працював ворожий безпілотник Орлан-10.
Російський БПЛА знищили влучним пострілом представники зенітного ракетного підрозділу.
Атакували ракетами напередодні окупанти й визволені території в районі Андріївки на Херсонщині.
Дві ракети Х-59 знищили сили протиповітряної оборони.
У районі Новогригорівки Миколаївської області Збройні сили України 5 вересня знищили ударний ворожий гелікоптер Ка-52.
Також напередодні війська РФ намагалися утримати займані рубежі та завдавати авіаційних ударів у бік Малої Сейдеменухи, Правдиного, Білогірки.
Зведений підрозділ окупантів, зокрема, із залученням спецпризначенців, марно намагався штурмом покращити тактичне положення в бік Шмідтового й Тернових Под.
Загалом упродовж доби ворог завдав 24 авіаційних та три ракетних удари.
Українська авіація у відповідь завдала 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах росіян.
Нагадаємо, що натяки на звільнення Високопілля Херсонської області ще 4 вересня робили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко.
Інформацію про звільнення від російських загарбників селища Високопілля в Херсонській області наступного дня підтвердив голова Херсонської облради Олександр Самойленко.
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