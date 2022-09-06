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Факты / Украина / Общество

Почему русня пишет, что их войска не стоят, а “стояли”: соцсети о ситуации в Балаклее

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Почему русня пишет, что их войска не стоят, а “стояли”: соцсети о ситуации в Балаклее

Украинские пользователи социальных сетей обратили внимание на панику в российских пропагандистских пабликах по поводу вероятной деоккупации Вооруженными силами Украины города Балаклея в Харьковской области.

Украинские военные еще днем 6 сентября сообщили о прорыве. Один из бойцов с ником Джевелин Байрактарович написал, что с утра прибавилось 10 км освобожденной украинской земли. При этом конкретное место продвижения не указывается.

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В пабликах Балаклеи подтверждали подрыв моста в городе, подкрепляя данные фотографией.

Добавил интриги руководитель Офиса президента Андрей Ермак, написавший в своем Telegram-канале Хороший день и прикрепивший эмодзи украинского флага.

Факты ICTV собрали реакцию украинского общества на панику россиян и вероятное освобождение Балаклеи.

– Балаклея. Оккупанты боятся, если коротко и культурно. Почему до сих пор не верят Конашенкову, который рассказывал о трижды разбомбленных ВСУ, — пишет нардеп Алексей Гончаренко.

Реагируя на панику россиян, общественный активист Сергей Стерненко указал на интересную деталь в панических сообщениях пропагандистов.

— БЕЗ ПАНИКИ. Кстати, а почему русня пишет, что в Балаклее их войска не стоят, а “стояли”?

Также украинцы обратили внимание, что россияне начинают что-то подозревать по поводу некомпетентности их главы Минобороны Сергея Шойгу.

Город Балаклея в Харьковской области российские захватчики оккупировали в начале марта.

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