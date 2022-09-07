Контратака на Харківщині: на карті ISW лінія фронту тепер проходить у районі Балаклії

Вересень, 07 в 9:02

У вівторок, 6 вересня, ЗСУ провели контратаку в Харківській області в районі Балаклії і , ймовірно, відкинули російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець та Середня Балаклійка, повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

На інтерактивній карті російського вторгнення в Україну від ISW лінія фронту тепер проходить у районі Балаклії.

Експерти інституту припускають, що українські сили звільнили від окупантів Вербівку, яка розташована менш ніж за 3 км на північний захід від Балаклії.

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Напередодні у російських пропагандистських пабліках спостерігалася паніка щодо ймовірної деокупації Збройними силами України міста Балаклія у Харківській області.

Однак офіційного підтвердження звільнення Балаклії поки немає.