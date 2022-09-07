Сентябрь, 07 в 17:19

Балаклея Изюмского района Харьковской области – временно оккупированный город, который со вчерашнего дня в центре внимания из-за слухов о якобы освобождении от захватчиков, вызванных паникой в ​​российских пропагандистских пабликах.

Никакого официального подтверждения со стороны Минобороны, Вооруженных сил Украины или президента Владимира Зеленского не было. В утренней сводке Генштаба упоминается лишь об обстрелах населенных пунктов на Харьковском направлении.

Факты ICTV собрали все, что известно сейчас о ситуации вокруг Балаклеи и других городов Харьковской области, где идет контрнаступление ВСУ.

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Эксперты Института изучения войны ISW предполагают, что 6 сентября украинские военные провели успешную контратаку в Харьковской области в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка.

На карте ISW линия фронта сейчас проходит в районе Балаклеи.

По их предположениям, ВСУ освободили Вербовку, расположенную на окраине Балаклеи:

– На геолокационных кадрах, опубликованных 6 сентября, видна украинская пехота в восточной Вербовке (менее 3 км от Балаклеи). Несколько российских источников признали украинские успехи в Вербовке и сообщили, что российские войска разрушили неназванные мосты на восточных окраинах Балаклеи, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского войска.

Аналитики ISW также обратили внимание на сообщения в соцсетях о том, что 6 сентября российские войска отошли из блокпостов на 6 км западнее Балаклеи.

Военный эксперт Олег Жданов уверяет, что Волохов Яр и Семеновку в Харьковской области контролируют ВСУ.

Тому, что на этом направлении сейчас действительно горячо, есть официальное подтверждение от Группировки Объединенных сил ВСУ – это видео, где накануне зафиксировано уничтожение склада оккупантов в Балаклее, установки С300, а также САУ противника.

А Управление стратегических коммуникаций ВСУ сегодня обнародовало видео сбивания российского самолета Су-25 в районе Балаклеи, возле села Волохов Яр.

Советник Офиса президента Алексей Арестович 6 сентября в эфире Фейгин Live лишь намекнул на успехи ВСУ, заметив, что больше сможет сказать после того, как хорошие новости расскажет президент.

Как реагируют местные власти

Горсовет Балаклеи просит местных жителей соблюдать режим информационной тишины и не распространять информацию о военных операциях до официальных заявлений ВСУ или Минобороны об освобождении некоторых населенных пунктов.

В то же время на странице городского совета Купянска Харьковской области появилось сообщение, в котором людям советуют не пренебрегать своей безопасностью, подготовить убежища и сделать запас продуктов.