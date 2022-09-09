Вересень, 09 в 19:14

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 9 вересня повідомив, що українські війська за останні кілька днів звільнили від окупантів понад 1 000 кв. км.

8 вересня стало офіційно відомо, що Збройні сили України вибили російських окупантів з міста Балаклія на Харківщині.

Після звільнення у Балаклії працюють військові, тому у місто нікого не впускають, а на вулицях перебувати небезпечно.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали все, що відомо зараз про ситуацію навколо Балаклії та інших міст Харківської області, де триває контрнаступ ЗСУ.

Оновлено 9 вересня – 19:00

СБУ підтвердила звільнення від окупантів Високопілля та Балаклії (Харківська область) і опублікувала фото, зроблені бійцями Центру спецоперацій А.

Волохів Яр на Харківщині звільнено від російських окупантів. Наші захисники підняли український прапор у населеному пункті.

У мережі з’явилося фото, де ЗСУ заходять в місто Куп’янськ Харківської області.

Оновлено 8 вересня о 19:00

Народний депутат від Слуги народу Юрій Мисягін в Telegram опублікував фото українського прапора, піднятого над Балаклійською міськрадою.

Крім того, з’явилися ще відео та фото присутності наших військових у Балаклії.

Зауважимо, що Балаклійська міськрада розташована в західній частині міста, тому цілком можливо, що бої все ще тривають і в деяких районах можуть перебувати російські військові.

У мережі також з’явилося відео підняття українського прапора над населеним пунктом Волохів Яр, на північний схід від Балаклії.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео підняття українського прапора у Борщівці, на схід від Балаклії.

Експерти Інституту вивчення війни ISW припускають, що 6 вересня українські військові провели успішну контратаку в Харківській області в районі Балаклії та відкинули російські війська на лівий берег річок Сіверський Донець та Середня Балаклійка.

На карті ISW лінія фронту тепер проходить у районі Балаклії.

За їхніми припущеннями, ЗСУ звільнили Вербівку, розташовану на околиці Балаклії:

– На геолокаційних кадрах, опублікованих 6 вересня, видно українську піхоту у східній Вербівці (менше 3 км від Балаклії). Кілька російських джерел визнали українські успіхи у Вербівці та повідомили, що російські війська зруйнували неназвані мости на східних околицях Балаклії, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

Аналітики ISW також звернули увагу на повідомлення в соцмережах про те, що 6 вересня російські війська відійшли з блокпостів за 6 км західніше Балаклії.

Військовий експерт Олег Жданов запевняє, що Волохів Яр та Семенівку на Харківщині контролюють ЗСУ.

Тому, що на цьому напрямку зараз справді гаряче, є офіційне підтвердження від Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ – це відео, де напередодні зафіксовано ураження складу окупантів у Балаклії, установки С-300, а також САУ противника.

А Управління стратегічних комунікацій ЗСУ сьогодні оприлюднило відео збиття російського літака Су-25 в районі Балаклії, біля села Волохів Яр.

Радник Офісу президента Олексій Арестович 6 вересня в ефірі Фейгін Live лише натякнув на успіхи ЗСУ, зауваживши, що більше зможе сказати після того, як гарні новини розповість президент.

Як реагує місцева влада

Міськрада Балаклії просить місцевих мешканців дотримуватися режиму інформаційної тиші і не поширювати інформацію про військові операції до офіційних заяв ЗСУ чи Міноборони щодо звільнення деяких населених пунктів.

Водночас на сторінці міської ради Куп’янська Харківської області з’явився допис, у якому людям радять не нехтувати своєю безпекою, підготувати сховища та зробити запас продуктів.