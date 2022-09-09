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Факты / Україна

Воздушная тревога! В Харькове снова слышны взрывы

Валентина Чорна, редактор ленты
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Воздушная тревога! В Харькове снова слышны взрывы
Фото: Depositphotos

Вечером 9 сентября в Харькове снова раздались взрывы. Об этом сообщили местные жители, официального подтверждения пока нет.

В городе и области объявлена воздушная тревога, которая началась в 19:23.

Напомним, что сегодня оккупанты обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня. По словам мэра Игоря Терехова, в результате вражеской атаки 10 человек получили ранения, 3 из них — дети.

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В Шевченковском районе города оккупанты попали в частные дома. Также известно о прилетах в детский дом творчества, школу и объект спортивной инфраструктуры.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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