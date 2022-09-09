Вересень, 09 в 19:37

Ввечері 9 вересня у Харкові знову пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві жителі, офіційного підтвердження наразі немає.

У місті та області оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 19:23.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню. За словами мера Ігоря Терехова, внаслідок ворожої атаки 10 людей дістали поранення, 3 з них – діти.

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У Шевченківському районі міста окупанти влучили у приватні будинки. Також відомо про прильоти у дитячий будинок творчості, школу і в об’єкт спортивної інфраструктури.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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