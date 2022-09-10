Сентябрь, 10 в 18:48

Министр обороны Алексей Резников проинформировал о ключевых итогах пятой встречи Контактной группы по обороне Украины (Рамштайна-5), состоявшейся 8 сентября в Германии

Развернутый комментарий глава Минобороны обнародовал на своей странице в Facebook. Резников назвал переговоры “насыщенными и плодотворными”.

Во встрече приняли участие министры обороны и главы генеральных штабов из более чем 50 стран мира. От Украины, кроме Резникова, присутствовали заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк и представитель военной разведки Вадим Скибицкий.

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Отдельные переговоры состоялись с министром обороны США Ллойдом Остином и главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ключевой темой переговоров были актуальные потребности украинской армии для победы над войсками РФ. По словам Резникова, во время Рамштайна-5 был закреплен курс на долгосрочную поддержку Украины.

– Это очень тяжелое сражение, оно – на нашей земле, мы несем болезненные потери. Но цена поражения – уничтожение Украины и украинского народа. Главное. В ходе Рамштайна партнеры четко заявили: мы с вами до конца войны, а именно – до победы Украины, — подчеркнул Резников.

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Среди ключевых итогов Рамштайна-5 министр обороны выделил:

1. Одним из важнейших приоритетов является развитие трехуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО). Четкое видение этого сформировано благодаря опыту Воздушных Сил ВСУ.

2. Подготовка украинских бойцов на территории стран-партнеров.

– Диапазон наших потребностей широк – от получения индивидуальных навыков до тренировок в составе батальонов, а также подготовка штабов бригад, – уточнил Резников.

В настоящее время действует программа подготовки украинских воинов, начатая Великобританией, к которой присоединились Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия. В рамках программы будут подготовлены 30 тыс. военнослужащих, которые вернутся в Украину полностью готовы к бою. Как отметил Резников, такое количество воинов – это основа минимум 6 бригад.

Кроме того, появилась возможность подготовки военных ВСУ на полигонах в Польше.

В ходе Рамштайна-5 обсуждалась возможность развертывания аналогичных программ тренировок в других странах-соседях Украины. И это предложение поддержала Словакия.

– Параллельно выстраивается тренинговая программа при поддержке Евросоюза. Мы уже внесли конкретные предложения, среди которых строительство тренинговых центров в Украине, чтобы объединить европейские ресурсы и технологии с практическим опытом нашей армии. Тогда эти центры будут работать в интересах всей Европы, – уточнил глава Минобороны.

3. Было объявлено о новом пакете военной помощи от США на $675 млн, который в том числе содержит боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS.

4. НАТО организует тренинги NSPA для специалистов Агентства оборонных закупок Минобороны Украины. По словам Резникова, это еще один шаг, который де-факто приблизит нашу страну к Альянсу. NSPA – это Агентство НАТО по поддержке и снабжению, главная логистическая организация Альянса.

5. Усилия по активизации работы оборонной промышленности. Речь идет об инвестициях в военно-промышленный комплекс для пополнения собственных резервов стран-союзников и системной поддержки Украины.

– Активизация производства оружия и тренинговые программы – это укрепление сил обороны Украины в долгосрочной перспективе. Сколько бы РФ ни согнала немотивированных плохо вооруженных стай преступников, их встретят обученные и обеспеченные современными системами украинские войска, — подчеркнул Резников.

По словам министра, во время Рамштайна-5 “приятно удивила Словения”. Эта страна предложила “мощную помощь”, которая усилит ВСУ на поле боя “именно в тот момент, когда нужно”. Однако деталей Резников не озвучил.

Кроме того, он анонсировал “сюрпризы” в ближайшее время.

– Рассчитываю на продвижение нескольких проектов во время визитов иностранных коллег в Украину, которые состоятся в ближайшее время. Готовим некоторые сюрпризы, – написал министр.

Резников также проинформировал, что страны-партнеры были поражены динамикой действий Вооруженных сил Украины на фронте. Как известно, встреча в формате Рамштайн-5 состоялась после начала контрнаступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Министр уточнил, что, учитывая успешные действия армии Украины, которая почти 200 дней сдерживает российское нашествие, на первый план выходит задача организации военной поддержки на среднюю и долгосрочную перспективу, в том числе на 2023 год.

Среди приоритетов – не только наращивание объемов поставок оружия, но и вопрос его ремонта и обслуживания.

Подытоживая, Алексей Резников сообщил, что цель Украины в войне неизменна: восстановить территориальную целостность и суверенитет в международно признанных границах. А для этого ВСУ необходимо осуществить успешные контрнаступления и дальше сдерживать РФ.

Источник: Алексей Резников