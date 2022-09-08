Пентагон обнародовал список оружия для Украины из нового пакета помощи в $675 млн
Министерство обороны США опубликовало список оружия и техники, которые войдут в новый пакет помощи Украине на сумму 675 млн долларов.
Об этом идет речь на сайте Пентагона.
В частности, в новый пакет помощи войдут боеприпасы для ракетных систем HIMARS и четырех 105-мм гаубицы, а также 36 тыс. снарядов для них.
Кроме того, Украина получит:
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);
- 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;
- более 5 тыс. противотанковых систем;
- 155-мм снарядов для систем противотанковых мин с дистанционным управлением (RAAM);
- дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;
- 50 бронированных медицинских автомобилей;
- приборы ночного видения и полевое оборудование.
Кроме того, 2 млрд долларов будет выделено на иностранное военное финансирование: 1 млрд долларов для укрепления безопасности Украины и 1 млрд долларов для 18 региональных соседей Украины.
В общей сложности с января 2021 года США выделили Украине около 15,2 млрд долларов помощи на безопасность. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 17,2 млрд долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности и более 14,5 млрд долларов с начала масштабного военного вторжения России 24 февраля.
Телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников Пентагона сообщил, что Минобороны США разрабатывает план, как поддерживать украинскую армию в средне- и долгосрочной перспективе, в частности после окончания войны с Россией.