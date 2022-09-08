Сентябрь, 08 в 20:09

Министерство обороны США опубликовало список оружия и техники, которые войдут в новый пакет помощи Украине на сумму 675 млн долларов.

Об этом идет речь на сайте Пентагона.

В частности, в новый пакет помощи войдут боеприпасы для ракетных систем HIMARS и четырех 105-мм гаубицы, а также 36 тыс. снарядов для них.

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Кроме того, Украина получит:

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV);

1,5 млн патронов к стрелковому оружию;

более 5 тыс. противотанковых систем;

155-мм снарядов для систем противотанковых мин с дистанционным управлением (RAAM);

дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;

50 бронированных медицинских автомобилей;

приборы ночного видения и полевое оборудование.

Кроме того, 2 млрд долларов будет выделено на иностранное военное финансирование: 1 млрд долларов для укрепления безопасности Украины и 1 млрд долларов для 18 региональных соседей Украины.

В общей сложности с января 2021 года США выделили Украине около 15,2 млрд долларов помощи на безопасность. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 17,2 млрд долларов в качестве помощи в обеспечении безопасности и более 14,5 млрд долларов с начала масштабного военного вторжения России 24 февраля.

Телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников Пентагона сообщил, что Минобороны США разрабатывает план, как поддерживать украинскую армию в средне- и долгосрочной перспективе, в частности после окончания войны с Россией.