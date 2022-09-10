Сентябрь, 10 в 19:20

Вечером 10 сентября российские оккупанты обстреляли Холодногорский район Харькова. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще два получили ранения.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Город оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

— Снаряды попали в жилой дом и административно-производственное помещение. На месте попадания пожар, – написал он.

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Позже мэр добавил, что зафиксирован еще один “прилет” в жилой дом.

Напомним, что вчера захватчики нанесли удар по Киевскому району Харькова. К счастью, обошлось без пострадавших.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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