Оккупанты обстреляли Холодногорский район Харькова, есть жертвы
Фото: Depositphotos
Вечером 10 сентября российские оккупанты обстреляли Холодногорский район Харькова. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще два получили ранения.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Город оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
— Снаряды попали в жилой дом и административно-производственное помещение. На месте попадания пожар, – написал он.
Сейчас смотрят
Позже мэр добавил, что зафиксирован еще один “прилет” в жилой дом.
Напомним, что вчера захватчики нанесли удар по Киевскому району Харькова. К счастью, обошлось без пострадавших.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.