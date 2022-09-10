Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова, є жертви

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова, є жертви
Фото: Depositphotos

Ввечері 10 вересня російські окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще дві отримали поранення.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Місто окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

– Снаряди влучили у житловий будинок та до адміністративно-виробничого приміщення. На місці влучання пожежа, – написав він.

Зараз дивляться

Згодом мер додав, що зафіксовано ще один “приліт” у житловий будинок.

Нагадаємо, що вчора загарбники завдали удару по Київському району Харкова. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте
Наступ на Харківщині: ЗСУ знищили базу окупантів у селищі Великий Бурлук

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка