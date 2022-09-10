Вересень, 10 в 19:20

Ввечері 10 вересня російські окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще дві отримали поранення.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Місто окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

– Снаряди влучили у житловий будинок та до адміністративно-виробничого приміщення. На місці влучання пожежа, – написав він.

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Згодом мер додав, що зафіксовано ще один “приліт” у житловий будинок.

Нагадаємо, що вчора загарбники завдали удару по Київському району Харкова. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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