Окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова, є жертви
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Ввечері 10 вересня російські окупанти обстріляли Холодногірський район Харкова. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще дві отримали поранення.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Місто окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).
– Снаряди влучили у житловий будинок та до адміністративно-виробничого приміщення. На місці влучання пожежа, – написав він.
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Згодом мер додав, що зафіксовано ще один “приліт” у житловий будинок.
Нагадаємо, що вчора загарбники завдали удару по Київському району Харкова. На щастя, обійшлося без постраждалих.
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