Сентябрь, 11 в 20:32

Бойцы Добровольческого подразделения Хартия вышли на государственную границу Украины на севере Харьковской области.

Об этом защитники сообщили в воскресенье, 11 сентября. Они опубликовали видео, на котором видно место пересечения государственной границы.

На территории Украины бойцы установили сине-желтый флаг.

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Ранее стало известно, что ВСУ в Харьковской области деоккупировали уже более 40 населенных пунктов.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, на самом деле освобожденных городов гораздо больше. Однако цифру не могут обнародовать, учитывая интересы военной операции ВСУ, которая продолжается.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Хартия