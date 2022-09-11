Вересень, 11 в 20:32

Бійці Добровольчого підрозділу Хартія вийшли на державний кордон України на півночі Харківщини.

Про це захисники повідомили у неділю, 11 вересня. Вони опублікували відео, на якому видно місце перетинання державного кордону.

На території України бійці встановили синьо-жовтий прапор.

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Раніше стало відомо ЗСУ у Харківській області деокупували вже понад 40 населених пунктів.

За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, насправді звільнених міст значно більше. Проте цифру не можуть оприлюднити, враховуючи інтереси військової операції ЗСУ, яка зараз триває.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Хартія