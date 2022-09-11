Сентябрь, 11 в 16:54

Вооруженные силы Украины, вероятно, зашли еще в один населенный пункт в Харьковской области. По неподтвержденной информации, речь идет о поселке городского типа Великий Бурлук.

— Мы уже в Бурлуке! Орки, бегите, только пасть закрывайте, чтобы по дороге от местных по шее не получить, — заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Следует отметить, что не было официальных подтверждений этой информации от Генерального штаба ВСУ или Министерства обороны Украины.

Украинские защитники продвигаются в Харьковской области на Север страны – до выхода на государственную границу остается 50 км, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3 тыс. кв. км вернули под контроль Украины, отметил Залужный.