Сентябрь, 11 в 12:09

Российские войска несут многочисленные потери на Харьковском направлении.

В распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины есть информация, что только за прошедшие сутки в Валуйки Белгородской области РФ вывезли более 75 раненых российских военных.

Еще более сотни оккупантов 10 сентября были эвакуированы из Белгорода в Москву.

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Между тем, согласно данным украинской стороны, личный состав подразделений 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ, что сосредоточены на Харьковском направлении, охватили панические настроения.

Российских захватчиков, в частности, беспокоит, что они остались без путей обеспечения.

Из-за многочисленных потерь на фронте россияне уже планируют провести так называемую мобилизацию на временно захваченных территориях.

В оккупированных населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей войска РФ уже ужесточили административно-полицейский режим, запретили въезд и выезд, а также ввели комендантский час.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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