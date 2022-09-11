РФ масово вивозить поранених із Харківщини – Генштаб ЗСУ

Вересень, 11 в 12:09

Російські війська зазнають численних втрат на Харківському напрямку.

У розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України є інформація, що лише впродовж минулої доби до Валуйків Бєлгородської області РФ вивезли понад 75 поранених російських військових.

Ще понад сотню окупантів 10 вересня евакуювали з Бєлгорода до Москви.

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Тим часом, за даними української сторони, особовий склад підрозділів 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ, що зосереджені на Харківському напрямку, охопили панічні настрої.

Російських загарбників, зокрема, турбує, що вони залишились без шляхів забезпечення.

Через численні втрати на фронті росіяни вже планують провести так звану мобілізацію на тимчасово захоплених територіях.

В окупованих населених пунктах Харківської та Херсонської областей війська РФ вже посилили адміністративно-поліцейський режим, заборонили в’їзд та виїзд, а також запровадили комендантську годину.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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