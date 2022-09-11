РФ обстреляла Вознесенск. По меньшей мере двое раненых
11 сентября российские войска обстреляли Вознесенск Николаевской области.
По словам главы Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам Анны Замазеевой, оккупанты попали в гражданские объекты.
На данный момент известно о по меньшей мере двоих раненых.
Николаевская область подвергается мощным обстрелам с начала суток 11 сентября.
Кроме областного центра, пострадали еще три района – Николаевский, Баштанский и Вознесенский.
Девять человек получили ранения разной степени тяжести в Николаеве. Трое из них до сих пор находятся в больнице.
Взрывом и пожаром, что вспыхнул после попадания вражеского снаряда во двор пятиэтажки, почти полностью уничтожен один подъезд, а также частный дом.
Без пострадавших обошлись удары по территории аквазоны в Николаевском районе.
Также не пострадали люди в поселке Широкое Баштанского района. Там вражеские снаряды попали в огороды и дороги.
Однако в соседнем Березнеговатом из-за обстрела получили ранения пять человек.
Еще одного мужчину, который, вероятно, находился в своем доме, ищут спасатели.
На открытой местности Прибужановской общины Вознесенского района упали две ракеты, которые сбили силы противовоздушной обороны.
По состоянию на 11 сентября в николаевских больницах находятся 609 граждан, которые пострадали от атак армии РФ.
Еще 68 пострадавшим оказали помощь амбулаторно.
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Источник: Анна Замазеева, Виталий Ким