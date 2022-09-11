РФ обстріляла Вознесенськ. Щонайменше двоє поранених

Вересень, 11 в 12:16

11 вересня російські війська обстріляли Вознесенськ Миколаївської області.

За словами голови Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганни Замазєєвої, окупанти влучили в цивільні об’єкти.

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На цю хвилину відомо про щонайменше двох поранених.

Миколаївська область зазнає потужних обстрілів із початку доби 11 вересня.

Крім обласного центру, постраждали ще три райони – Миколаївський, Баштанський та Вознесенський.

Дев’ятеро людей дістали поранення різного ступеню важкості в Миколаєві. Троє з них досі перебувають у лікарні.

Вибухом та пожежею, що спалахнула після влучання ворожого снаряду в двір п’ятиповерхівки, майже повністю знищено один під’їзд, а також приватний будинок.

Без постраждалих минулися удари по території аквазони в Миколаївському районі.

Так само не постраждали люди в селищі Широке Баштанського району. Там ворожі снаряди поцілили в городи та дороги.

Однак у сусідньому Березнегуватому через обстріл дістали поранення п’ятеро людей.

Ще одного чоловіка, який, імовірно, був у своєму будинку, шукають рятувальники.

На відкритій місцевості Прибужанівської громади Вознесенського району впали дві ракети, які збили сили протиповітряної оборони.

Станом на 11 вересня в миколаївських лікарнях перебувають 609 громадян, які постраждали від атак армії РФ.

Ще 68 постраждалим надали допомогу амбулаторно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ганна Замазєєва, Віталій Кім