Сентябрь, 11 в 0:31

Ночью 11 сентября местные жители Харькова снова сообщают о взрывах.

Официального подтверждения пока нет. По данным СМИ, оккупанты запустили девять ракет из Белгородской области.

В Харькове и области объявлена воздушная тревога, которая началась в 23:38.

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Напомним, что днем ​​10 сентября оккупанты обстреляли Холодногорский и Шевченковский районы Харькова.

В результате вражеской атаки один человек погиб, трое получили ранения. Один из снарядов попал на территорию предприятия, также поврежден ряд жилых домов.

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