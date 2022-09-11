Снова слышны взрывы: оккупанты атаковали Харьков ракетами
Требует проверки
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Ночью 11 сентября местные жители Харькова снова сообщают о взрывах.
Официального подтверждения пока нет. По данным СМИ, оккупанты запустили девять ракет из Белгородской области.
В Харькове и области объявлена воздушная тревога, которая началась в 23:38.
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Напомним, что днем 10 сентября оккупанты обстреляли Холодногорский и Шевченковский районы Харькова.
В результате вражеской атаки один человек погиб, трое получили ранения. Один из снарядов попал на территорию предприятия, также поврежден ряд жилых домов.
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