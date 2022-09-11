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Факты / Україна

Снова слышны взрывы: оккупанты атаковали Харьков ракетами

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
ракетна система Бук
Фото: Depositphotos

Ночью 11 сентября местные жители Харькова снова сообщают о взрывах.

Официального подтверждения пока нет. По данным СМИ, оккупанты запустили девять ракет из Белгородской области.

В Харькове и области объявлена воздушная тревога, которая началась в 23:38.

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Напомним, что днем ​​10 сентября оккупанты обстреляли Холодногорский и Шевченковский районы Харькова.

В результате вражеской атаки один человек погиб, трое получили ранения. Один из снарядов попал на территорию предприятия, также поврежден ряд жилых домов.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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