Вересень, 11 в 0:31

Вночі 11 вересня місцеві жителі Харкова знову повідомляють про вибухи.

Офіційного підтвердження наразі немає. За даними ЗМІ, окупанти запустили дев’ять ракет з Бєлгородської області.

У Харкові та області оголошена повітряна тривога, яка розпочалась о 23:38.

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Нагадаємо, що вдень 10 вересня окупанти обстріляли Холодногірський та Шевченківський райони Харкова.

Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, троє отримали поранення. Один із снарядів потрапив на територію підприємства, також пошкоджено низку житлових будинків.

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