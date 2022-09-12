Сентябрь, 12 в 9:40

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Харьковской области прошло гораздо лучше, чем ожидалось. Но риск того, что российские войска попытаются снова захватить утраченные позиции, сохраняется.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что праздновать победу еще рано, ведь на деоккупированных территориях украинским военным нужно еще закрепиться, чтобы быть готовыми снова их защищать.

— Украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам оно было нужно. Это знак того, что Россию можно победить, – добавил министр.

Также Алексей Резников отметил, что молниеносное контрнаступление ВСУ в Харьковской области стало самой большой неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

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Напомним, 11 сентября стало известно, что вооруженные силы Украины в Харьковской области деоккупировали уже более 40 населенных пунктов.

Позже бойцы Добровольческого подразделения Хартия заявили, что вышли на государственную границу Украины на севере Харьковщины. Они опубликовали видео, на котором видно место пересечения государственной границы.