Сентябрь, 11 в 16:33

Вооруженные силы Украины в Харьковской области деоккупировали уже более 40 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью одному из изданий.

По его словам, накануне 200-дневного предела военной агрессии РФ против Харьковской области и всего украинского народа продолжаются контрнаступательные действия. Украинские защитники имеют определенный успех на этом направлении.

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– У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, идет освобождение населенных пунктов Изюмского района, — отметил Синегубов.

Также глава ОВА подчеркнул, что на сегодняшний день освобождено более 40 населенных пунктов. Но на самом деле их гораздо больше, просто эту цифру пока обнародовать не могут, учитывая интересы военной операции ВСУ, которая продолжается.

Синегубов добавил, что в целом на севере, северо-восточном направлении ВСУ держат свои позиции. Их постоянно пытается атаковать враг.

Напомним, что 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении поселка городского типа Чкаловское Харьковской области.

А главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с начала сентября возвращено под контроль Украины более 3 тыс. кв. км.

Источник: Думка