Вересень, 12 в 9:40

Контрнаступ Збройних сил України у Харківській області пройшов набагато краще, ніж очікувалося. Але ризик того, що російські війська спробують знову захопити втрачені позиції, зберігається.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосив, що святкувати перемогу ще зарано, адже на деокупованих територіях українським військовим потрібно ще закріпитися, щоб бути готовими знову їх захищати.

– Українці хотіли перейти в цей контрнаступ, нам він був потрібен. Це знак того, що Росію можна перемогти, – додав міністр.

Також Олексій Резніков зауважив, що блискавичний контрнаступ ЗСУ на Харківщині став найбільшою невдачею для Росії з початку повномасштабного вторгнення.

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Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що Збройні сили України у Харківській області деокупували вже понад 40 населених пунктів.

Пізніше бійці Добровольчого підрозділу Хартія заявили, що вийшли на державний кордон України на півночі Харківщини. Вони опублікували відео, на якому видно місце перетинання державного кордону.