Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Перемогу святкувати ще зарано: Резніков про контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Перемогу святкувати ще зарано: Резніков про контрнаступ ЗСУ на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України у Харківській області пройшов набагато краще, ніж очікувалося. Але ризик того, що російські війська спробують знову захопити втрачені позиції, зберігається.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він наголосив, що святкувати перемогу ще зарано, адже на деокупованих територіях українським військовим потрібно ще закріпитися, щоб бути готовими знову їх захищати.

– Українці хотіли перейти в цей контрнаступ, нам він був потрібен. Це знак того, що Росію можна перемогти, – додав міністр.

Також Олексій Резніков зауважив, що блискавичний контрнаступ ЗСУ на Харківщині став найбільшою невдачею для Росії з початку повномасштабного вторгнення.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що Збройні сили України у Харківській області деокупували вже понад 40 населених пунктів.

Пізніше бійці Добровольчого підрозділу Хартія заявили, що вийшли на державний кордон України на півночі Харківщини. Вони опублікували відео, на якому видно місце перетинання державного кордону.

Джерело: Financial Times
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка