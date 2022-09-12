Сентябрь, 12 в 17:51

Украинская стратегия, направленная на истощение российских войск, которые находятся на правобережье Херсонщины, в результате отрезанной и нарушенной логистики, уничтоженных складов с боеприпасами, дает о себе знать.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он подчеркнул, что российские войска истощаются, их деморализация продолжается. Это еще не носит массовый характер, но уже происходит. Ведь россияне не смогут долго находиться в столь сложных условиях, когда у них нарушена логистика, а боеприпасы заканчиваются.

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Кроме того, Александр Мусиенко рассказал, как дальше может развиваться контрнаступление Вооруженных сил Украины.

– Движение может быть дальше на Восток. Но не стоит забывать, что все будет зависеть от оперативной обстановки на фронте и того, какие решения примет наше военное командование, учитывая оценку нынешней ситуации, в том числе и в рядах противника. Будет ли продолжение наступательных действий, и будет ли это происходить так быстро, как на Харьковщине, мы увидим в ближайшее время, — объяснил эксперт.

Александр Мусиенко подчеркнул, что украинскому контрнаступлению предшествовала постоянная системная работа по нанесению огневых ударов по позициям врага, которая длилась почти весь август.

Это дало свои результаты, ведь россияне несколько ослабли и были вынуждены перебросить свои войска на другие направления, в том числе на Юг. Также оккупанты понесли потери, давно не выводились на ротации.

Мусиенко отметил, что своими действиями украинские Силы обороны ослабили оккупанта. На некоторых направлениях россияне теряют свой потенциал, что приводит к деморализации личного состава.

Кроме того, военный эксперт прокомментировал, какие геополитические последствия будет иметь украинское контрнаступление.

— По-моему, все в восторге от украинского сопротивления. Происходит разрыв шаблона. Ведь все находились в парадигме того, что российская армия сильная и мощная, поэтому Украине будет очень сложно не только наступать, но и удержать некоторые области под контролем и продолжать сопротивляться. Я думаю, что этот эффект будет иметь существенное отражение на постсоветском пространстве, что тоже важно. Все видят, что Россия проявила слабость, она уже не всесильна. Между тем Украина демонстрирует способность деоккупировать территории, — объяснил он.

Александр Мусиенко обратил внимание, как россияне реагируют на успехи ВСУ. В частности, они усилили ракетный террор.

Эксперт объяснил, что Россия всегда мстит за свои военные просчеты, от чего особенно страдает гражданское население.

Поэтому оккупанты могут усиливать ракетный террор, обстреливать объекты критической инфраструктуры, пытаться устроить неприятности в энергетике, срывать подготовку к отопительному сезону и тянуть время, чтобы попытаться сформировать хотя бы какие-то резервы.