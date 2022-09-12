Вересень, 12 в 19:31

Військове командування Росії призупиняє відправку нових, вже сформованих підрозділів на територію України.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Поточна ситуація у театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах, – зазначили у Генштабі.

За їхніми даними, на ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з-поміж приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій.

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У Генштабі наголосили, що ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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