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Факты / Украина / Общество

Не работал на защиту города: Зеленский уволил начальника Управления СБУ Харьковщины

Юля Захарченко, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина. Глава государства намекнул, что глава Управления СБУ не работал на защиту города.

– Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят, – сказал президент в видеообращении.

Глава государства рассказал, что треть Харьковской области по-прежнему находится под оккупацией страны-агрессора Российской Федерации. Он убежден, что Украина сможет освободить свои территории и победить РФ.

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— Обязательно освободим всю территорию. И на этот результат должен работать каждый на должностях как на местном уровне, так и на государственном, — считает Зеленский.

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