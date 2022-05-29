Не работал на защиту города: Зеленский уволил начальника Управления СБУ Харьковщины

Май, 29 в 20:47

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина. Глава государства намекнул, что глава Управления СБУ не работал на защиту города.

– Я приехал, разобрался, уволил главу Службы безопасности Украины Харьковской области за то, что он не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Какие мотивы – правоохранители выяснят, – сказал президент в видеообращении.

Глава государства рассказал, что треть Харьковской области по-прежнему находится под оккупацией страны-агрессора Российской Федерации. Он убежден, что Украина сможет освободить свои территории и победить РФ.

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