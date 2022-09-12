Вересень, 12 в 11:48

У Державному бюро розслідувань та Офісі генпрокурора офіційно підтвердили затримання колишнього начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна.

У пресцентрі ДБР, не озвучуючи прізвища, заявили, що в рамках боротьби зі зрадниками в держструктурах затримали чинного співробітника СБУ, який до травня 2022 року очолював одне з регіональних управлінь спецслужби.

В Офісі генпрокурора, своєю чергою, прямо заявили, що йдеться про колишнього керівника Управління СБУ в Харківській області, тобто про Романа Дудіна.

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Його підозрюють у державній зраді та самовільному залишенні місця служби під час воєнного стану.

За версією слідства, після повномасштабного вторгнення військ РФ, 24 лютого 2022 року, Дудін навмисне перешкоджав органам управління організовувати оборону Харківщини, тобто діяв на шкоду державній безпеці та обороноздатності України.

Крім того, слідство вважає, що екскерівник управління СБУ намагався усунути голову Харківської ОВА від виконання обов’язків.

– Тобто, він фактично діяв у інтересах воєнізованих підрозділів та спецслужб РФ. Також встановлено факт самовільного залишення ним місця служби, – наголосили в ДБР.

За держзраду: силовики підтвердили затримання ексглави СБУ Харківщини Дудіна / 4 фотографии

За інформацією Офісу генпрокурора, Роман Дудін перебував у підпорядкуванні командувача угруповання військ Харків, однак самовільно виїхав за межі області. Тобто він самоусунувся від виконання бойових завдань, пов’язаних із проведенням контррозвідувальної та контрдиверсійної діяльності СБУ на Харківщині, а також від участі в обороні Харкова.

Роману Дудіну повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (держзрада) та ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення місця служби без поважних причин, вчиненому в умовах воєнного стану військовослужбовцем).

У разі доведення вини йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Інформація про затримання Романа Дудіна з’явилася напередодні. Її поширили ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Згодом речниця ДБР Ольга Чиканова підтвердила факт затримання, однак деталей не озвучила.

Як відомо, наприкінці травня президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Дудіна з посади начальника УСБУ Харківської області. Глава держави зазначив, що той не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни.

Фото: ДБР, Харківська ОВА