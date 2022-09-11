Бывшего начальника СБУ Харьковщины Романа Дудина задержали

Сентябрь, 11 в 19:15

Бывшего начальника Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина задержали. Его подозревают в государственной измене и оставлении места службы.

Об этом изданию Суспільне новини сообщили два источника в правоохранительных органах. По данным издания, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы.

Журналисты пытались получить комментарий Государственного бюро расследований, однако на телефонные звонки пока не ответили. Корреспонденты не смогли связаться и с самим Дудиным.

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По неподтвержденной информации, задержание произошло в одной из областей на Западе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область в конце мая. Тогда глава государства сказал, что Дудин “не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны”.

Фото: Харьковская ОВА