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Бывшего начальника СБУ Харьковщины Романа Дудина задержали

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Бывшего начальника СБУ Харьковщины Романа Дудина задержали

Бывшего начальника Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина задержали. Его подозревают в государственной измене и оставлении места службы.

Об этом изданию Суспільне новини сообщили два источника в правоохранительных органах. По данным издания, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы.

Журналисты пытались получить комментарий Государственного бюро расследований, однако на телефонные звонки пока не ответили. Корреспонденты не смогли связаться и с самим Дудиным.

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По неподтвержденной информации, задержание произошло в одной из областей на Западе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область в конце мая. Тогда глава государства сказал, что Дудин “не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны”.

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Фото: Харьковская ОВА

Источник: Суспільне
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