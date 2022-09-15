Уровень воды реки Ингулец поднялся: в Кривом Роге объявили частичную эвакуацию
Жителям отдельных районов Кривого Рога стоит эвакуироваться из-за угрозы подтопления после обстрелов со стороны России.
Об этом сообщил городской голова Кривого Рога Александр Вилкул.
Он сообщил, что сейчас в городе продолжается ликвидация последствий обстрелов и призвал жителей отдельных улиц эвакуироваться.
Ингулецкий район: Штерна, Гжацкая, Склеватая, Югоковская, Григорьевская, Земнукова.
Место сбора — перекресток улиц Бериславская и Матреневская.
— Будут предоставлены коммунальные автобусы. Люди будут доставлены в школы и детские сады, где можно побыть, пока будет продолжаться ликвидация аварии, — сообщил он.
Центрально-Городской район: ул. Лепицкого, Иорданская, Бажанова, Грабовского, Машиностроителей, Черняховского, Дунайская, Ходича, Мариупольская, Сташкова, Заречная, Первомайская, Староярмарочная, Плеханова, Мамина-Сибиряка, Энтузиастов.
Место сбора (по удобству): площадь Освобождения (возле Сильпо), Святониколаевская (Ленина), 27 возле Центрально-Городского исполкома, Старовокзальная, 35 (остановка “Гараж”, в прошлом Урицкого).
— Автобусы будут поданы где-то в 24:30. Вы будете доставлены в школы на детсады. И пока продолжается ликвидация аварии, можно там побыть. Возьмите с собой, пожалуйста, документы и ценные вещи, — написал он.
Он отметил, что ситуация в городе является контролируемой, а власть понимает, что делать.
Напомним, после обстрела гидротехнических сооружений в Кривом Роге в среду, 14 сентября, на несколько метров поднялся уровень воды в реке Ингулец, сообщали журналисты из Суспільне Дніпро.
Впоследствии заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что уровень воды в реке Ингулец меняется каждый час.
После обстрела России появились видео поврежденной дамбы на Карачуновском водохранилище. Кроме того, подъем уровня воды зафиксировали в парке Мершавцева, где вода почти достигла моста.
Ингулец иногда является линией раздела между оккупированными и контролируемыми Украиной территориями на юге. Пока неизвестно, повлияет ли подъем уровня воды на ситуацию на фронте.
Источник: Олександр Вілкул
Фото: Володимир Зеленский