Вересень, 15 в 1:13

Мешканцям окремих районів Кривого Рогу варто евакуюватись через загрозу підтоплення після обстрілів з боку Росії.

Про це повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Він повідомив, що наразі в місті триває ліквідація наслідків обстрілів та закликав мешканців окремих вулиць евакуюватись.

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Інгулецький район: Штерна, Гжацька, Склевата, Югоківська, Григорівська, Земнукова.

Місце збору – перехрестя вулиць Бериславська і Матрьонівська.

– Будуть надані комунальні автобуси. Люди будуть доставлені в школи та дитячі садки, де можна побути, поки буде тривати ліквідація аварії, – повідомив він.

Центрально-Міський район: вул. Лепицького, Іорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольска, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмаркова, Плєханова, Маміна-Сібіряка, Ентузіастів.

Місце збору (за зручністю): площа Визволення (біля Сільпо), Святомиколаївська (Леніна), 27 коло Центрально-Міського виконкому, Старовокзальна, 35 (зупинка “Гараж”, у минулому Урицького).

– Автобуси будуть подані десь в 24:30. Ви будете доставлені до шкіл на дитсадків. І поки триває ліквідація аварії, можна там побути. Візьміть з собою, буд ласка, документи та цінні речі, – написав він.

Він наголосив, що ситуація у місті є контрольованою, а влада розуміє, що робити.

Джерело: Олександр Вілкул

Фото: Володимир Зеленський