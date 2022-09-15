Сентябрь, 15 в 18:18

Российские войска во время оккупации отдельных районов Харьковской области сбивали столбы с солнечными батареями, которые находились вдоль дороги, чтобы украсть аккумуляторы.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

— Подонки-рашисты сбивали танком на трассе столбы, чтобы украсть аккумуляторы, — написал он.

По его словам, когда он проезжал из Харькова в Изюм, на дороге увидел огромное количество столбов, которые “странно лежат”.

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— Оказалось, что до войны на них были установлены солнечные батареи для подсветки дорожных переходов ночью. Уроды сносили новые столбы на танках, чтобы украсть те самые батареи, — написал заместитель главы МВД.

Антон Геращенко не привел прямых доказательств, которые бы подтвердили его слова. В то же время он обнародовал видео, на котором можно увидеть поваленные столбы.

Ранее украинские пограничники освободили пятерых подростков, которых оккупанты удерживали в подвале в Купянске Харьковской области.

Источник: Pravda Gerashchenko

Фото: скриншот из видео / Pravda Gerashchenko