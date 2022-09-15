Оккупанты валили столбы на Харьковщине, чтобы украсть солнечные батареи — Геращенко
Российские войска во время оккупации отдельных районов Харьковской области сбивали столбы с солнечными батареями, которые находились вдоль дороги, чтобы украсть аккумуляторы.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.
— Подонки-рашисты сбивали танком на трассе столбы, чтобы украсть аккумуляторы, — написал он.
По его словам, когда он проезжал из Харькова в Изюм, на дороге увидел огромное количество столбов, которые “странно лежат”.
— Оказалось, что до войны на них были установлены солнечные батареи для подсветки дорожных переходов ночью. Уроды сносили новые столбы на танках, чтобы украсть те самые батареи, — написал заместитель главы МВД.
Антон Геращенко не привел прямых доказательств, которые бы подтвердили его слова. В то же время он обнародовал видео, на котором можно увидеть поваленные столбы.
Ранее украинские пограничники освободили пятерых подростков, которых оккупанты удерживали в подвале в Купянске Харьковской области.
Источник: Pravda Gerashchenko
Фото: скриншот из видео / Pravda Gerashchenko