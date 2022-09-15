В подвале Купянска нашли подростков, которых оккупанты закрыли там 7 суток назад
Украинские пограничники освободили пятерых подростков, которых оккупанты удерживали в подвале в Купянске Харьковской области.
Четверо девушек и парень в возрасте от 15 до 17 лет просидели в подвале семь дней.
Своим спасателям дети рассказали, что все они – студенты-медики.
Проживают в Купянском, Изюмском и Чугуевском районах.
По словам детей, оккупанты бросили их в подвал без объяснений после фильтрационных мероприятий.
В настоящее время с освобожденными девушками и парнем работают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, что информация о том, что Вооруженные силы Украины выбили российских оккупантов из города Купянск в Харьковской области, появилась 10 сентября.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 204-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.