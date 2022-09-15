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Факти / Україна

Окупанти валили стовпи на Харківщині, щоб вкрасти сонячні батареї – Геращенко

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Окупанти валили стовпи на Харківщині, щоб вкрасти сонячні батареї – Геращенко

Російські війська під час окупації окремих районів Харківської області збивали стовпи з сонячними батареями, які розташовувались вздовж дороги, щоб вкрасти акумулятори.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

– Покидьки-рашисти збивали танком на трасі стовпи, щоб вкрасти акумулятори, – написав він.

За його словами, коли він проїжджав з Харкова до Ізюма, на дорозі побачив величезну кількість стовпів, які “дивно лежать”.

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– Виявилося, що до війни на них були встановлені сонячні батареї для підсвічування дорожніх переходів уночі. Виродки зносили нові стовпи на танках, щоб вкрасти ті самі батареї, – написав заступник очільника МВС.

Антон Геращенко не навів прямих доказів, які б підтвердили його слова. Водночас він оприлюднив відео, на якому можна побачити повалені стовпи.

Раніше українські прикордонники звільнили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували в підвалі в Куп’янську Харківської області.

Джерело: Pravda Gerashchenko

Фото: зняток з відео / Pravda Gerashchenko

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