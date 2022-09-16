Вересень, 15 в 23:20

Масове поховання, що містить близько 440 могил, було виявлено в Ізюмі, після того, як його звільнили з-під російської окупації.

Про це британському виданню Sky News розповів головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов.

За словами Болвінова, усі тіла ексгумують і відвезуть для проведення судово-медичної експертизи в межах масштабних зусиль поліції та прокуратури зі збору доказів імовірних військових злочинів Росії.

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Він додав, що тіла були поховані окремо на імпровізованому майданчику.

SkyNews пише, що за словами Болвінова, співробітникам поліції також відомо про низку інших місць поховання після того, як вони почали розслідувати, які злочини були скоєні в районах Харківської області, які кілька місяців перебували під окупацією Росії.

– Я можу сказати, що тут розташоване одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, яке містить понад 440 могил. Близько 440 тіл було поховано в одному місці, – сказав він, говорячи про Ізюмську ділянку.

Журналісти запитали Болвінова, чи може він сказати, як загинули жертви.

– Ми знаємо, що деяких було вбито (застрелено, – прим. Skynews), деякі загинули через артилерійський обстріл, так звані мінно-вибухові травми. Деякі загинули через авіаудари. Також у нас є інформація, що багато тіл ще не опізнано. Тож причини смерті будуть встановлені під час розслідування, – сказав він.

Головний слідчий Харківщини розповів про те, як на нього вплинуло виявлення цього місця.

– Для мене це було особливо шокуючим і жахливим, це злочин проти людства. Такого не повинно бути в цивілізованому світі у 2022 році… Це така жахлива історія і неприємна з будь-якого погляду. Я впевнений, що зло обов’язково буде покаране, – сказав він.

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Водночас уповноважений з питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко повідомив виданню Настоящее время, що масове поховання раніше знімали самі росіяни, поки Ізюм перебував під окупацією.

– Це навіть не під Ізюмом, це в самому Ізюмі, це кладовище. Є відео, вони (окупаційні війська, – Ред.) самі виставили це відео, коли було окуповане місто, і ми розуміли, що потрібно це місце розшукати після того, як ми деокупуємо цю територію. Ми так і знайшли це поховання. Але ми не знали, що там будуть поховання й інші якісь, – сказав він.

За його словами, ті хрести, які стоять на цих могилах, робилися нашвидкуруч.

– І ці могили – там же тільки номери. Десь є прізвища, десь їх немає, але більшість – це номери. Коли були обстріли, коли вони захоплювали Ізюм, вони дуже сильно обстрілювали місто, і люди вмирали просто на вулицях. Ритуальні служби не знали, що це за люди, але вони їх брали і ховали на цьому кладовищі, – пояснив Котенко.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, вважає, що десь є реєстр, у якому можуть бути підказки, де окупанти взяли тіло для поховання.

– Ми зараз працюємо над цим, і я думаю, що ми ці списки знайдемо, і ми будемо розуміти, що це за людина, чому їй було присвоєно номер, а не прізвище. Але є там і прізвища, а ще там є вінки, і дата загибелі там теж є на деяких. Більшість, я думаю, загинули під обстрілами, ми за датами це вже зрозуміли: люди загинули, коли вони били з артилерії по місту, – пояснив Олег Котенко.

Він додав, що зараз українським правоохоронцям потрібно зрозуміти, як гинули люди.

– Я думаю, що це якраз насильницька смерть, і я думаю, що це від артобстрілів. Я не хочу називати це Бучею – тут більш, скажімо так, цивілізовано поховані люди. Не хочу про це навіть думати, але я думаю, що там є і загиблі діти, – сказав Котенко.

Нагадаємо, Ізюм було деокуповано під час успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині, після чого до звільненого міста прибув президент Володимир Зеленський, який разом із військовими підняв прапор України над Ізюмом.

Фото: Новинарня