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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Обстрелы гидротехнических сооружений в Кривом Роге и визит Зеленского в Изюм: что происходит на 204-й день войны (онлайн)

Обстрелы гидротехнических сооружений в Кривом Роге и визит Зеленского в Изюм: что происходит на 204-й день войны (онлайн)

Из-за удара оккупантов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге произошла значительная утечка воды, существует риск подтопления отдельных районов.

Украинские силы обороны освободили Киселевку на Херсонщине. Теперь между ВСУ и Херсоном осталась только Чернобаевка.

Минобороны обновило данные, согласно которым во время наступления ВСУ на Харьковщине было освобождено 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км.

Вместе с украинскими воинами, которые освобождали город, Владимир Зеленский поднял флаг над деоккупированным Изюмом.

Российские захватчики отключили мобильный интернет на оккупированных территориях Луганской области из-за контрнаступления ВСУ на ряде направлений.

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00:10 - 15 сентября

Соотношение потерь Вооруженных сил Украины и оккупационных войск РФ во время контрнаступления украинских защитников в Харьковской области составляет один к девяти или один к 10.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире 24 канала.

— Могу сказать цифры потерь противника по отношению к нашим потерям, именно за этот период, один к девяти или один к десяти. На одного нашего погибшего воина приходится 9-10 погибших рашистов, которые вторглись на нашу землю, — сказал секретарь СНБО.

Алексей Данилов назвал этот показатель “интересным”, поскольку, по правилам войны, во время наступления атакующие силы теряют значительно больше людей, чем при обороне. Впрочем, украинское контрнаступление продемонстрировало обратную ситуацию при наступлении на Харьковском направлении.

— Мы ломаем много стереотипов. И для представителей стран НАТО, и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, нашего общества, — сказал он.

Алексей Данилов считает, что не каждая страна способна на такие показатели во время боевых действий.

— Наша страна показывает яркий пример для всего мира, как надо защищать свою Родину, — резюмировал секретарь СНБО.

Источник24 канал

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