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Соотношение потерь Вооруженных сил Украины и оккупационных войск РФ во время контрнаступления украинских защитников в Харьковской области составляет один к девяти или один к 10.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире 24 канала.

— Могу сказать цифры потерь противника по отношению к нашим потерям, именно за этот период, один к девяти или один к десяти. На одного нашего погибшего воина приходится 9-10 погибших рашистов, которые вторглись на нашу землю, — сказал секретарь СНБО.

Алексей Данилов назвал этот показатель “интересным”, поскольку, по правилам войны, во время наступления атакующие силы теряют значительно больше людей, чем при обороне. Впрочем, украинское контрнаступление продемонстрировало обратную ситуацию при наступлении на Харьковском направлении.

— Мы ломаем много стереотипов. И для представителей стран НАТО, и для наших партнеров. Они приятно удивлены качеством работы наших военных, нашего общества, — сказал он.

Алексей Данилов считает, что не каждая страна способна на такие показатели во время боевых действий.

— Наша страна показывает яркий пример для всего мира, как надо защищать свою Родину, — резюмировал секретарь СНБО.

24 канал