Обстрелы гидротехнических сооружений в Кривом Роге и визит Зеленского в Изюм: что происходит на 204-й день войны (онлайн)
Из-за удара оккупантов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге произошла значительная утечка воды, существует риск подтопления отдельных районов.
Украинские силы обороны освободили Киселевку на Херсонщине. Теперь между ВСУ и Херсоном осталась только Чернобаевка.
Минобороны обновило данные, согласно которым во время наступления ВСУ на Харьковщине было освобождено 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км.
Вместе с украинскими воинами, которые освобождали город, Владимир Зеленский поднял флаг над деоккупированным Изюмом.
Российские захватчики отключили мобильный интернет на оккупированных территориях Луганской области из-за контрнаступления ВСУ на ряде направлений.
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