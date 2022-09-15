У підвалі Куп’янська знайшли підлітків, яких окупанти закрили там 7 діб тому

Вересень, 15 в 12:01

Українські прикордонники звільнили п’ятьох підлітків, яких окупанти утримували в підвалі в Куп’янську Харківської області.

Четверо дівчат та хлопець віком від 15 до 17 років просиділи в підвалі сім днів.

Своїм рятівникам діти розповіли, що всі вони – студенти-медики.

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Проживають у Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах.

За словами дітей, окупанти кинули їх до підвалу без жодних пояснень після фільтраційних заходів.

Наразі зі звільненими дівчатами та хлопцем працюють співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, що інформація про те, що Збройні сили України вибили російських окупантів з міста Куп’янськ у Харківській області, з’явилась 10 вересня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 204-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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