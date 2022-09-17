Сентябрь, 16 в 21:08

Организация Объединенных Наций направит группу на место массовых захоронений в Изюме.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники в ООН.

По данным издания, группа из агентства ООН по мониторингу прав человека, УВКПЧ, отправится в деоккупированный город Изюм в Харьковской области и прилегающие к нему районы как можно скорее.

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Источник добавил, что после этого может прибыть группа по расследованию военных преступлений. Сейчас сложно назвать конкретное место назначения, добавляет телеканал.

Пока неизвестно, чем именно будет заниматься группа ООН на месте массового захоронения в Изюме.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Изюме было обнаружено массовое захоронение после того, как в минувшие выходные этот район был отвоеван у российских войск. В братской могиле было обнаружено не менее 440 захоронений.

На данный момент к захоронению допущены украински и иностранные журналисты, а на месте работают следователи, прокуроры и эксперты, которые выясняют детали убийств украинцев оккупантами.

Фото: Володимир Зеленский