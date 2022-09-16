Сентябрь, 16 в 18:39

Россия должна быть признана государством — спонсором терроризма, иначе пытки и убийства гражданских людей по всей территории, куда вошла Россия, могут продолжиться.

Об этом заявил Владимир Зеленский по поводу найденного массового захоронения вблизи Изюма.

— Сегодня в нашем городе Изюм Харьковской области работают все наши службы: следователи, прокуроры, эксперты. Сегодня в Изюме более сотни журналистов, как украинских, так и международных. Сегодня мир должен увидеть, что оставила после себя российская армия. Очередное массовое захоронение убитых людей: детей и взрослых, гражданских и военных. Замученных, расстрелянных, убитых обстрелами. Там похоронены даже целые семьи — мать, отец и дочь. Более 400 могил в лесу возле Изюма. Мы еще точно не знаем, сколько там тел. Эксгумация только началась, — рассказал президент.

Владимир Зеленский добавил, что сегодня уже есть доказательства очередных зверств, которые были совершены во время российской оккупации.

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— Тело человека, которого задушили веревкой, так с веревкой на шее и закопали. Тела со сломанными руками, с другими следами издевательств. Братская могила с убитыми военными — 17 тел. Часть из них — с явными следами пыток, — сказал президент.

Он подчеркнул, что мир должен это увидеть и узнать, что Россия оставляет следы зверств и террора на оккупированных территориях.

— Вы видели Бучу, вы видели Мариуполь, а теперь — Изюм. Сколько еще это может продолжаться, сколько еще мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит? Сегодня я обращаюсь ко всем: к США и Европе, к политикам и обществам, к ООН и всем международным организациям, к лидерам государств и каждому обычному человеку, который ценит жизнь. Сегодня нет только одного — признания правды, признания России государством — спонсором терроризма, — добавил Владимир Зеленский.

Украинский лидер напомнил, что Россия уже стала крупнейшим источником терроризма в мире, и ни одна другая террористическая сила не оставляет после себя столько смертей, как РФ.

— Это надо признать юридически, надо действовать. Если такого признания России государством — спонсором терроризма не будет, то это будет предательством всех, кто был убит российскими силами, кто был замучен, кто был похоронен в многочисленных братских могилах по всей территории, на которую зашли российские солдаты. Надо действовать, чтобы Буча, Мариуполь и Изюм больше не повторялись. Россия должна быть признана государством — спонсором терроризма. Иначе ее террор не остановить, — резюмировал он.

Накануне украинские правоохранители нашли в освобожденном Изюме массовое захоронение на более 400 могил.

В течение 16 сентября к братской могиле в деоккупированном городе Харьковщины должны прибыть журналисты со всего мира, чтобы независимо осветить следы российской оккупации.