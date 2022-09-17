Вересень, 16 в 21:08

Організація Об’єднаних Націй направить групу експертів на місце масових поховань в Ізюмі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на джерела в ООН.

За даними видання, група з агентства ООН з моніторингу прав людини, УВКПЛ, вирушить у деокуповане місто Ізюм у Харківській області та прилеглі до нього райони якнайшвидше.

Зараз дивляться

Джерело додало, що після цього може прибути група з розслідування воєнних злочинів. Зараз складно назвати конкретне місце призначення, додає телеканал.

Наразі невідомо, чим саме буде займатись група ООН на місці масового поховання в Ізюмі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізюмі було виявлено масове поховання – після того як минулими вихідними цей район був відвойований у російських військ. У братській могилі виявлено щонайменше 440 поховань.

16 вересня до поховання допустили українські та іноземні журналісти, а на місці працюють слідчі, прокурори та експерти, які з’ясовують деталі вбивств українців окупантами.

Фото: Володимир Зеленський