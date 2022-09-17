До місця масового поховання в Ізюмі прибуде місія ООН – CNN
Організація Об’єднаних Націй направить групу експертів на місце масових поховань в Ізюмі.
Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на джерела в ООН.
За даними видання, група з агентства ООН з моніторингу прав людини, УВКПЛ, вирушить у деокуповане місто Ізюм у Харківській області та прилеглі до нього райони якнайшвидше.
Джерело додало, що після цього може прибути група з розслідування воєнних злочинів. Зараз складно назвати конкретне місце призначення, додає телеканал.
Наразі невідомо, чим саме буде займатись група ООН на місці масового поховання в Ізюмі.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізюмі було виявлено масове поховання – після того як минулими вихідними цей район був відвойований у російських військ. У братській могилі виявлено щонайменше 440 поховань.
16 вересня до поховання допустили українські та іноземні журналісти, а на місці працюють слідчі, прокурори та експерти, які з’ясовують деталі вбивств українців окупантами.
Фото: Володимир Зеленський