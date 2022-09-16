В Харьковской области ВСУ освободили 421 населенный пункт — ОП
В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили 421 населенный пункт.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
– В освобожденные районы постоянно отправляем гуманитарный груз, несмотря на обстрелы. Балаклейское общество уже получило более 100 тонн продуктов, вскоре туда направят генераторы, стройматериалы, медикаменты и другую помощь. Пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской общин уже получают пенсии, — сказал он.
На деоккупированных территориях Харьковской области продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.
Там, где возможно, Харьковгаз проводит обследование и оценку разрушенных сетей для восстановления объектов газораспределительной системы.
— Пиротехнические подразделения ГСЧС работают над разминированием территорий. За неделю работы уже разминировано более 24 гектаров Харьковской области и обезврежено почти 1 тыс. взрывоопасных предметов, — добавил Тимошенко.
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