Сентябрь, 16 в 14:51

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили 421 населенный пункт.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– В освобожденные районы постоянно отправляем гуманитарный груз, несмотря на обстрелы. Балаклейское общество уже получило более 100 тонн продуктов, вскоре туда направят генераторы, стройматериалы, медикаменты и другую помощь. Пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской общин уже получают пенсии, — сказал он.

На деоккупированных территориях Харьковской области продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.

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Там, где возможно, Харьковгаз проводит обследование и оценку разрушенных сетей для восстановления объектов газораспределительной системы.

— Пиротехнические подразделения ГСЧС работают над разминированием территорий. За неделю работы уже разминировано более 24 гектаров Харьковской области и обезврежено почти 1 тыс. взрывоопасных предметов, — добавил Тимошенко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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