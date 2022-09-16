Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Харьковской области ВСУ освободили 421 населенный пункт — ОП

Валентина Чорна, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили 421 населенный пункт.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– В освобожденные районы постоянно отправляем гуманитарный груз, несмотря на обстрелы. Балаклейское общество уже получило более 100 тонн продуктов, вскоре туда направят генераторы, стройматериалы, медикаменты и другую помощь. Пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской общин уже получают пенсии, — сказал он.

На деоккупированных территориях Харьковской области продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры.

Сейчас смотрят

Там, где возможно, Харьковгаз проводит обследование и оценку разрушенных сетей для восстановления объектов газораспределительной системы.

— Пиротехнические подразделения ГСЧС работают над разминированием территорий. За неделю работы уже разминировано более 24 гектаров Харьковской области и обезврежено почти 1 тыс. взрывоопасных предметов, — добавил Тимошенко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Разбили под Броварами и Харьковом: Forbes об истории поражений 90-й танковой дивизии РФ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка