Вересень, 16 в 14:51

На Харківщині Збройні сили України звільнили 421 населений пункт.

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– У звільнені райони постійно відправляємо гуманітарний вантаж, незважаючи на обстріли. Балаклійська громада вже отримала понад 100 тонн продуктів, незабаром туди спрямують генератори, будматеріали, медикаменти та іншу допомогу. Пенсіонери Чкаловської, Балаклійської та Шевченківської громад вже отримують пенсії, – сказав він.

На деокупованих територіях Харківщини тривають роботи з відновлення житлової та критичної інфраструктури.

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Там, де це можливо, Харківгаз проводить обстеження та оцінку зруйнованих мереж для відновлення об’єктів газорозподільної системи.

– Піротехнічні підрозділи ДСНС працюють над розмінуванням територій. За тиждень роботи вже розміновано понад 24 гектари Харківської області та знешкоджено майже 1 тис. вибухонебезпечних предметів, – додав Тимошенко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 205-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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