Сентябрь, 15 в 22:20

После бегства российской армии из-под Харькова, на фоне контрнаступления ВСУ, в очередной раз проявила себя российская 90-я танковая дивизия, которая до этого уже имела несколько унизительных поражений в Украине в период после полномасштабного вторжения.

Об этом в материале для издания Forbes написал эксперт в аэрокосмической и оборонной отрасли Дэвид Экс.

Экс назвал статью “Пожалейте россиян, которых назначили в злополучную 90-ю танковую дивизию в Украине”.

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По его словам, в современной стадии войны российским солдатам в Украине выпало немало неудачных назначений.

— Но мало кому не повезло больше, чем приписка к 90-й танковой дивизии — формированию, которое в недавнем прошлом неоднократно терпело решительное поражение, — пишет он.

90-я танковая дивизия (ТД), состоит из трех танковых полков и одного мотострелкового полка. Эксперт пишет, что на бумаге дивизия имеет около 300 танков Т-72, боевые машины БМП-2 и БТР-82, самоходную артиллерию, и все это обслуживает примерно 10 тысяч человек.

— В теории это мощное подразделение. На практике, в Украине, оно в основном катится от катастрофы к катастрофе, — пишет эксперт.

Дэвид Экс отмечает, что еще совсем недавно несколько батальонных тактических групп (БТГ) дивизии были развернуты вокруг Харькова, на северо-востоке Украины, в неудачной попытке остановить решительное украинское контрнаступление, начавшееся 6 сентября.

— Вскоре батальоны 90-й ТД присоединились к более широкому российскому отступлению из Харьковской области — отступлению, которое, возможно, изменило ход 200-дневной войны, — отмечает эксперт.

При этом аналитик пишет, что это далеко не первый конфуз, постигший 90-ю танковую дивизию, которая обычно базировалась в Чебаркуле на юго-западе России.

Он напомнил, что в начале марта 90-я ТД участвовала в российском наступлении с целью захвата Киева и ликвидации украинского правительства. Тогда, 9 марта, колонна 90-й ТД — десятки Т-72, БМП и БТР, выстроившихся в ровные шеренги — вошла под Бровары, прилегающий к Киеву город.

— Украинская артиллерия обстреляла машины спереди и сзади колонны, поразив несколько из них и заставив русских отступить. Бои вокруг Броваров продолжались три недели, пока 90-я ТД не присоединилась к остальным российским войскам, поспешно отступившим из окрестностей Киева. Один из командиров полка 90-й ТД, как сообщается, погиб в этом затяжном бою, — пишет Дэвид Экс.

По данным эксперта, за месяцы между Киевом и Харьковом 90-я ТД получила несколько самых редких и лучших российских боевых машин БМП-Т и воевала вместе с воздушно-десантными войсками в районе города Лисичанска на Донбассе.

— Бои на Донбассе — самая яркая глава в трагической новейшей истории 90-й ТД, — отмечает Экс.

Эксперт в оборонной отрасли отмечает, что после отступления 90-й ТД из-под Харькова “счет” этой дивизии можно обозначить как один к трем, то есть одна несколько успешная кампания и две явно неудачные.

При этом Экс отмечает, что 90-я ТД не одинока в своих неудачах в Украине. Он напомнил, что у России еще есть 3-й армейский корпус — резервное формирование, состоящее из мужчин среднего возраста, которых эксперт характеризует как “пьяницы и бывшие заключенные”. Именно этот корпус прошел свое боевое крещение под Харьковом и также был разбит, в результате чего у него “счет” составляет ноль к одному.

— Разумеется, лучшие подразделения с лучшими послужными списками также потерпели унижение, когда дюжина нетерпеливых украинских бригад пробила российские линии к востоку от Харькова на прошлой неделе, — пишет эксперт.

Как пример, он привел 1-ю гвардейскую танковую армию, которая, возможно, является лучшим из российских обычных соединений. В итоге и это формирование потеряло половину своих танков Т-80 в ходе контрнаступления ВСУ.