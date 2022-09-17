Вересень, 17 в 20:55

Чеська Республіка, яка зараз головує в ЄС, закликала до створення “спеціального міжнародного трибуналу” після того, як у звільненому від російських окупантів Ізюмі, Харківська область, було виявлено масове поховання.

Про це написав на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

– Росія залишила після себе масові поховання сотень розстріляних і закатованих людей в районі Ізюма. У 21 столітті такі напади на цивільне населення є немислимими та огидними. Ми не повинні залишати це поза увагою. Ми виступаємо за покарання всіх воєнних злочинців, – написав він і додав гештег #StandwithUkraine.

Очільник чеського МЗС закликав до “якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який переслідуватиме злочин агресії”.

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Нагадаємо, 15 вересня у деокупованому Ізюмі було виявлено понад 440 тіл в братській могилі, коли деякі з них були знайдені зі зв’язаними за спиною руками.

16 вересня до поховання допустили українських та іноземних журналістів, а на місці досі працюють слідчі, прокурори та експерти, які з’ясовують деталі вбивств українців окупантами.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що світ має побачити, що відбувається під російською окупацією та нагадав, що окрім Ізюма в Україні такі міста як Буча, Маріуполь та інші вже дізнались, що таке життя під російським загарбництвом.

Згодом стало відомо, що місія ООН направить свою експертну групу з прав людини в Ізюм.

Фото: Zelenskiy

Джерело: Jan Lipavský