Сентябрь, 18 в 18:03

Зенитно-ракетные комплексы NASAMS усилят противовоздушную оборону Украины. Но не стоит говорить о “закрытии неба” после их получения.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

— NASAMS могло бы существенно усилить ПВО, но об этом можно будет говорить, когда их будет хватать для рассредоточения по всей территории страны, прикрывая и крупные города и важные государственные объекты, — отметил он.

Игнат уточнил, что на сегодняшний день говорить о том, что у Украины будет много этих комплексов вряд ли можно, потому что “не все сразу”.

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— Это лишь первый шаг по предоставлению Украине современных зенитных систем, которые будут у нас на вооружении, а дальше уже по “протоптанной тропинке”, возможно, будем обновлять эшелон ПВО, — говорит спикер.

Также он напомнил, что NASAMS не является дальнобойным, радиус его действия до 40 км. Но преимущество NASAMS – это скорость, мобильность и мощные маневровые ракеты, которые способны поражать ракеты оперативно-тактических комплексов.

Напомним, что Украина получит две батареи зенитно-ракетных систем NASAMS от США в течение следующих двух месяцев.

NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Фото: kongsberg