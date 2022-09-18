Сентябрь, 18 в 17:17

Российские оккупанты начали использовать на территории Украины иранские дроны Shahed 136. БПЛА-камикадзе тяжело сбивать, но ВСУ будет искать методы, чтобы им противодействовать.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, иранский дрон способен эффективно поражать цели. Его дальность составляет до 2 тыс. км.

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– Это новые вызовы для нашей системы противовоздушной обороны. Но будут искаться разные приемы и методы противодействия, — отметил Игнат.

Он также напомнил, что ВСУ в Харьковской области уничтожили первый иранский ударный БПЛА. Специалисты будут изучать, из чего состоит дрон.

На вопрос, сколько РФ получила от Ирана этих беспилотников, Игнат ответил, что обычно их передают в большом количестве. Но в любом случае ВСУ будет им противодействовать.

Напомним, что издание WSJ сообщило, что иранские дроны-камикадзе создают новую угрозу для украинской техники на фронте.

Фото: kms_d4k