Вересень, 18 в 18:03

Зенітно-ракетні комплекси NASAMS посилять протиповітряну оборону України. Але не варто говорити про “закриття неба” після їх отримання.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

– NASAMS міг би суттєво посилити ППО, але про це можна буде говорити, коли їх вистачатиме для розосередження по всій території країни, прикриваючи і великі міста і важливі державні об’єкти, – зазначив він.

Ігнат уточнив, що на сьогодні говорити про те, що Україна матиме багато цих комплексів навряд чи можна, бо ж “не все відразу”.

Зараз дивляться

– Це лише перший крок надання Україні сучасних зенітних систем, які будуть у нас на озброєнні, а далі вже по “протоптаній стежині”, можливо, будемо оновлювати ешелон ППО, – каже речник.

Також він нагадав, що NASAMS не є далекобійним, радіус його дії до 40 км. Але перевага NASAMS – це швидкість, мобільність і потужні маневрові ракети, які здатні вражати ракети оперативно-тактичних комплексів.

Нагадаємо, що Україна отримає дві батареї зенітно-ракетних систем NASAMS від США протягом наступних двох місяців.

NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Фото: kongsberg