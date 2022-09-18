NASAMS посилять систему ППО України, але повністю небо не закриють – Ігнат
Зенітно-ракетні комплекси NASAMS посилять протиповітряну оборону України. Але не варто говорити про “закриття неба” після їх отримання.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
– NASAMS міг би суттєво посилити ППО, але про це можна буде говорити, коли їх вистачатиме для розосередження по всій території країни, прикриваючи і великі міста і важливі державні об’єкти, – зазначив він.
Ігнат уточнив, що на сьогодні говорити про те, що Україна матиме багато цих комплексів навряд чи можна, бо ж “не все відразу”.
– Це лише перший крок надання Україні сучасних зенітних систем, які будуть у нас на озброєнні, а далі вже по “протоптаній стежині”, можливо, будемо оновлювати ешелон ППО, – каже речник.
Також він нагадав, що NASAMS не є далекобійним, радіус його дії до 40 км. Але перевага NASAMS – це швидкість, мобільність і потужні маневрові ракети, які здатні вражати ракети оперативно-тактичних комплексів.
Нагадаємо, що Україна отримає дві батареї зенітно-ракетних систем NASAMS від США протягом наступних двох місяців.
NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.
Фото: kongsberg