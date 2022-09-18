Сентябрь, 18 в 8:51

Некоторые тела погибших, которые были найдены в массовом захоронении в Изюме на Харьковщине, уже удалось идентифицировать. Но эксгумация и опознание продолжается.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Она ежедневно поддерживает связь с находящимся в Изюме уполномоченным по вопросам пропавших без вести Олегом Котенко.

– Он рассказывает страшные вещи – это правда. Происходит эксгумация, затем опознание, уже некоторые тела идентифицированы. Конечно, информируют родных, которые сдали ДНК. Это процесс очень трудный, и мне очень жаль, что люди действительно получают такие данные. Но, к сожалению, мы видим это страшное количество людей, могил, братских могил, замученных гражданских, — рассказала она.

Кроме того, Верещук подчеркнула, что мировое сообщество должно отреагировать на массовые преступления против украинского народа и признать Россию государством-спонсором терроризма.

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Напомним, в освобожденном от российских оккупантов Изюме обнаружили массовое захоронение более чем на 400 могил. Но в Харьковской областной прокуратуре не исключают, что жертв может быть больше, ведь в некоторых могилах может быть несколько тел.