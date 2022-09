Сентябрь, 17 в 13:28

15 сентября главный следователь полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что после освобождения от российских оккупантов в городе Изюм было обнаружено массовое захоронение, содержащее около 440 могил.

Сегодня спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что жертв может быть больше. Ведь не исключено, что в некоторых могилах может быть несколько тел.

По его словам, в целом трагедия в Харьковской области как минимум в несколько раз масштабнее Бучи.

Сейчас смотрят

Мировые лидеры после увиденного начали реагировать на новые преступления российской оккупационной армии.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен в своем Twitter написал, что информация о массовых захоронениях в Изюме вызывают ужас и разрывают сердце. По его мнению, мир должен активизировать поддержку мужественных украинцев.

Reports of a mass grave with 440 men, women, and children in Izyum, Ukraine are heartbreaking and should galvanize our support to the brave Ukrainians seeking to liberate their homeland. We stand with Ukraine in pursuing accountability for these crimes. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 16, 2022

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политике Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз глубоко шокирован массовыми захоронениями. Он заверил, что все причастные к этому будут привлечены к ответственности.

Deeply shocked by mass graves discovered by Ukrainian authorities with over 440 bodies in #Izyum, recently liberated from invading Russian military. Russia‘s leadership & all those involved will be held accountable. EU supports every effort to this end. https://t.co/IgpGTCACCD — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 16, 2022

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации. Он подчеркнул необходимость наказать всех виновных, поскольку нет мира без справедливости.

I condemn in the strongest possible terms the atrocities committed at Izium in Ukraine under the Russian occupation. The perpetrators will be held responsible for their actions. There is no peace without justice. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 16, 2022

Президент Эстонии Алар Карис написал, что массовое захоронение в Изюме является доказательством военных преступлений России. Он подчеркнул, что мир не должен успокоиться, пока виновные не предстанут перед судом.

— Жестокость и бесконечные человеческие страдания. Невозможно передать словами ужас, который российские солдаты оставляют в Украине, — написал глава Эстонии в Twitter.

Brutality and endless human suffering, impossible to put in words the horror Russian soldiers leave behind in #Ukraine️ . #Izyum mass grave is another proof of #WarCrimes. Our duty is to ensure accountability, we´ll not rest before those responsible will be brought to justice. — Alar Karis (@AlarKaris) September 16, 2022

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал всеми силами помогать Украине остановить убийства мирных жителей и войну.

— Очередное доказательство российской жестокости – открытие массовых могил и пыточных в Изюме. Оккупанты сеют несчастье и смерть везде, где появляются. Они делают это сегодня, сделают и завтра, – написал он.

Another proof of ????????brutality, discovery of mass graves &torture chambers in #Izium. Occupiers spread misery &death wherever they appear. They do it today, will do it tomorrow. We must help????????by all means necessary! We must stop the killing of civilians &the war! REUTERS/O.Khomenko pic.twitter.com/oBy2APeff9 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) September 16, 2022

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством, поэтому важно усиливать против нее санкции.

Mass graves in #Izyum #Ukraine prove that #Russia is a terrorist state. We must continue to support #Ukraine, hold Russia and its officials accountable and decide on further sanctions, including European vide visa and entry restrictions for Russian citizens — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 16, 2022

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что информация о массовых захоронениях в Изюме ужасает и разрывает сердце.

The reports of mass graves in Izyum, Ukraine are horrifying and heartbreaking. Canada condemns these abhorrent atrocities. We’ll keep working with partners to hold the perpetrators to account, and we’ll continue to be there for the people of Ukraine. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 17, 2022

Тем временем американские аналитики Института изучения войны не исключают, что Украина при освобождении оккупированных территорий, вероятно, и дальше будет находить доказательства российских военных преступлений и зверств, как в Буче и Изюме.