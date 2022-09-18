Вересень, 18 в 8:51

Деякі тіла загиблих, які були знайдені у масовому захороненні в Ізюмі на Харківщині, уже вдалося ідентифікувати. Але ексгумація та впізнання продовжується.

Про це в ефірі телемарафону повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона щодня підтримує зв’язок із уповноваженим з питань зниклих безвісти Олегом Котенком, який перебуває в Ізюмі.

– Він розповідає страшні речі – це правда. Відбувається ексгумація, потім впізнання, уже деяких ідентифіковано. Звичайно, інформують рідних, що здали ДНК. Це процес дуже важкий, і мені дуже шкода, що люди дійсно отримують такі дані. Але, на жаль, ми бачимо цю страшну кількість людей, могил, братських могил, закатованих цивільних, – розповіла вона.

Крім того, Верещук наголосила, що світова спільнота повинна відреагувати на масові злочини проти українського народу та визнати Росію державою-спонсором тероризму.

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Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Ізюмі виявили масове поховання на понад 400 могил. Але у Харківській обласній прокуратурі не виключають, що жертв може бути більше, адже в деяких могилах може бути по кілька тіл.