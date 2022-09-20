Бойовики з “Л/ДНР” та окупанти на Херсонщині оголосили про псевдореферендуми – реакція України
Російські маріонетки у терористичних формуваннях “ДНР”, “ЛНР”, а також у Херсонській області планують провести “референдуми” про “приєднання” до складу держави-агресора Росії.
Ватажки “ДНР” та “ЛНР” Денис Пушилін та Леонід Пасічник також звернулися до Путіна з проханням “включити” Донеччину та Луганщину до складу РФ, бо вони не сумніваються у “позитивному результаті” псевдореферендуму.
Кремлівські блазні навіть визначилися з датами псевдореферендумів – від 23 до 27 вересня цього року.
Цікаво, що услід за бойовиками “ЛДНР” про проведення псевдореферендуму заявила підконтрольна Кремлю маріонеткова “влада” Херсонської області. Причому дати обрали такі ж самі – 23-27 вересня.
Оновлено о 16.40. Згодом про намір провести 23-27 вересня “референдум” про “входження” до складу РФ оголосили гауляйтери й окупованої частини Запорізької області.
Яка реакція України?
В українському МЗС впевнені, що ані фейкові “референдуми”, ані гібридна “мобілізація” нічого не змінять.
Очільник відомства Дмитро Кулеба наголосив, що Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі.
— Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії, – наголосив Кулеба.
Ані фейкові «референдуми», ані гібридна «мобілізація» нічого не змінять. Росія як була, так і залишається державою-агресором, яка незаконно окупує частину української землі. Україна має повне право звільняти свої території і буде надалі звільняти їх, що б там не казали в Росії.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 20, 2022
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сьогодні назвав заяви про “референдуми” наївним шантажем погрозами та страхом розгрому.
— Наївний шантаж погрозами і страшилками “референдумів”, “мобілізацій” від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми. Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює, – написав Єрмак у Telegram.
Він наголосив, що Україна вирішить російське питання, та підкреслив, що загрозу можливо ліквідувати лише силою.
Радник голови ОП Михайло Подоляк припустив, що так росіяни вирішили відповісти на український контрнаступ.
— Вони думають, що незаконний “референдум” зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво…
Росіяни вирішили асиметрично відповісти на контрнаступ. Вони думають, що незаконний «референдум» зможе зупинити HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів на наших землях. Впевнені, що хочете витратити час, потрібний для організації втечі, на нове шоу? Спробуйте… Буде цікаво…
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 20, 2022
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко вважає зовсім не співпадінням низку подій довкола оголошення псевдореферендумів.
Він зазначає, що паралельно з плачами гауляйтерів про “референдуми” у російській Думі з’явилися законопроєкти, де є згадка про мобілізацію та військовий стан.
— Поки все схоже на виключно інформаційний продукт шантажу з одного боку, та прикриття відсутності успіхів на фронті з іншого, – зазначає він.
Напередодні голова Луганської ОВА Сергій Гайдай припустив, що проведення РФ “референдумів” на новоокупованих територіях Луганщини відкриє шлях до загальної мобілізації в Росії.
За його словами, окупанти можуть нашвидкуруч провести фейковий референдум та визнати його “результати”.