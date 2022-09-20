Російські маріонетки у терористичних формуваннях “ДНР”, “ЛНР”, а також у Херсонській області планують провести “референдуми” про “приєднання” до складу держави-агресора Росії.

Ватажки “ДНР” та “ЛНР” Денис Пушилін та Леонід Пасічник також звернулися до Путіна з проханням “включити” Донеччину та Луганщину до складу РФ, бо вони не сумніваються у “позитивному результаті” псевдореферендуму.

Кремлівські блазні навіть визначилися з датами псевдореферендумів – від 23 до 27 вересня цього року.

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Цікаво, що услід за бойовиками “ЛДНР” про проведення псевдореферендуму заявила підконтрольна Кремлю маріонеткова “влада” Херсонської області. Причому дати обрали такі ж самі – 23-27 вересня.

Оновлено о 16.40. Згодом про намір провести 23-27 вересня “референдум” про “входження” до складу РФ оголосили гауляйтери й окупованої частини Запорізької області.